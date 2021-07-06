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Около 200 автомобилей скорой помощи закупят в Москве

Обновление автотранспорта позволит обеспечить надежную работу столичной скорой помощи

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Порядка 620 млн рублей получит Департамент здравоохранения Москвы для приобретения 200 автомобилей скорой помощи. Об этом во вторник сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"Департамент здравоохранения города Москвы получит субсидию в размере 620 млн рублей на приобретение 200 современных автомобилей скорой помощи класса "В". Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в столице скорую медпомощь оказывают свыше 1 тыс. бригад - в сутки они выполняют 11-12 тыс. выездов. В период пандемия скорая помощь работает с повышенной нагрузкой, обеспечивая экстренную и неотложную помощь на дому, а также проведении эвакуации пациентов в стационары и амбулаторные KT-центры.

В материале поясняется, что обновление автотранспорта позволит обеспечить надежную работу столичной скорой помощи.

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