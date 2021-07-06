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В Москве у мужчины из машины похитили сумку с около 30 млн рублей

Инцидент произошел на Ленинском проспекте

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Полиция разыскивается неизвестных, разбивших стекло машины и похитивших сумку с деньгами в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"В 20:30 в районе дома 43 на Ленинском проспекте неизвестные разбили стекло машины и похитили сумку, в которой, по словам заявителя, находились деньги", - сказал собеседник агентства.

В главке отметили, что полицейские устанавливают точную сумму ущерба, ведутся оперативно-разыскные мероприятия для установления причастных к преступлению.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, мужчина заявил о том, что в похищенной сумке находилось около 30 млн рублей.

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