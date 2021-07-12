Территорию у Салтыковского лесопарка в Москве планируют благоустроить в 2021 году

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Новый парк со спортивными площадками и пешеходную зону создадут в 2021 году в рамках благоустройства территории, прилегающей к Салтыковскому лесопарку в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

"Продолжаю делиться планами создания качественного общественного пространства в жилых районах в 2021 году. Сегодня расскажу о некоторых проектах на востоке и юго-востоке Москвы. В Новокосино благоустроим большую территорию, прилегающую к Салтыковскому лесопарку. Она притягивает и москвичей, и жителей Подмосковья, но сегодня не очень подходит для прогулок и отдыха", - написал Собянин.

Он отметил, что в рамках благоустройства на этой территории будет создан новый уютный парк с детскими и спортивными площадками, велодорожками, памп-треком и скейт-парком. По просьбам жителей обязательно появится и площадка для выгула собак. Также планируется привести в порядок пруд.

Кроме того, в Новогиреево сделают комфортную пешеходную зону от железнодорожной платформы "Новогиреево" до одноименной станции метро. Тротуар вдоль 3-го проспекта Новогиреева будет расширен и вымощен плиткой. Пешеходную зону отделят от трамвайных путей с помощью деревьев и кустарников. Для отдыха местных жителей установят садовые качели.

"В Рязанском районе возьмем в работу еще один пешеходный маршрут - от 1-й Новокузьминской улицы до сквера им. Федора Полетаева. Маршрут популярный, им пользуются пассажиры станции метро "Рязанский проспект". В ходе благоустройства сделаем так, чтобы дорога от метро до дома была удобной. Кроме того, обустроим детские и спортивные площадки, места для игры в настольный теннис", - добавил Собянин.

Он отметил, что в Некрасовке новый облик обретет парк "Некрасовский бульвар". Будут установлены десятки малых архитектурных форм и светильников, высажена сотня деревьев и кустарников, устроены альпийские горки и спортивная площадка. Парк украсят арт-объекты - входные арки.