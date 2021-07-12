Фестиваль "Спасская башня" в Москве пройдет в формате COVID-free

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Посетить Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня, который пройдет на Красной площади с 27 августа по 5 сентября, можно будет только при наличии QR-кода. Об этом сообщили ТАСС в дирекции фестиваля.

"В соответствии с требованиями указа мэра Москвы <...> посетить фестиваль будет возможно только при наличии QR-кода, полученного в соответствии с нормами вышеназванного указа. Обязательным условием допуска на территорию фестиваля также будет являться прохождение процедуры термометрии бесконтактным способом", - сказали в дирекции.

Организаторы сообщили, что жители и гости столицы, не достигшие возраста 18 лет, "смогут посетить мероприятия фестиваля без предъявления QR-кода, но только в сопровождении родителей или иных законных представителей, прошедших, соответственно, процедуры проверки QR-кода и термометрии".

В дирекции подчеркнули, что организаторы, зрители и представители средств массовой информации, находясь на Красной площади, будут обязаны строго соблюдать требования и рекомендации Роспотребнадзора.

"Для лиц, которые уже купили билеты на фестиваль, но на момент его посещения по тем или иным причинам не смогут предъявить QR-код, есть возможность сдать билеты в соответствии с договором оферты, по которому данные билеты были приобретены", - сообщили организаторы.

Согласно указу мэра Москвы, наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом, получить который можно с использованием электронной медицинской карты Москвы, портала mos.ru, ресурса ЕМИАС.ИНФО, единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения "Госуслуги.Стопкоронавирус", либо в регистратуре городской поликлиники.