С начала года ГИБДД Москвы отказала в регистрации более 1,5 тыс. автомобилей

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Госавтоинспекция Москвы с начала года вынесла более 1,5 тыс. отказов в регистрации транспорта по причине изменения маркировочных обозначений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления столичной ГИБДД.

"За шесть месяцев текущего года сотрудниками регистрационных подразделений Госавтоинспекции столицы вынесено 1 502 отказа в проведении регистрационных действий с транспортными средствами в связи с выявлением признаков изменения идентификационной маркировки номерных агрегатов", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что при обращении в регистрационные подразделения для проведения регистрационных действий, транспортное средство подлежит осмотру. Процедура осмотра включает в том числе идентификацию маркировочных обозначений, нанесенных на основные компоненты транспортного средства, с документами, представленными заявителем.

"В случае невозможности идентификации транспортного средства по причине изменения идентификационных номеров его основных компонентов, в том числе как умышленном уничтожении или подделке, так и при воздействии естественной коррозии, а также утрате частично или полностью идентификационного номера в ходе ремонтно-восстановительных работ после дорожно-транспортного происшествия, выносится отказ в проведении регистрационных действий, копия отказа выдается на руки заявителю, информация об отказе вносится в федеральную информационную систему ГИБДД. Транспортное средство и документы на него задерживаются и доставляются в территориальный орган внутренних дел для проведения процессуальной проверки", - пояснили в ГИБДД.