Метро и автобусы на юго-западе и западе Москвы изменили движение до 8 августа

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Поезда Сокольнической линии Московского метрополитена с субботы перестали ходить от станции "Спортивная" до "Тропарево", движение на данном участке ограничено до 8 августа. Из-за этого в столичных районах Хамовники, Раменки, Проспект Вернадского и Тропарево-Никулино будет ограничено автомобильное движение, а маршруты автобусов изменены.

"До 8 августа закрывается участок Сокольнической линии метро от станции "Спортивная" до "Тропарево". Это нужно для строительства пересадки на Большой кольцевой линии (БКЛ). Вдоль станций "Воробьевы Горы", "Университет", "Проспект Вернадского" и "Юго-Западная" мы пустим бесплатные автобусы КМ. Эти маршруты всегда загружены, чтобы вам было комфортнее и безопаснее, рекомендуем альтернативные маршруты: Калужско-Рижскую линию метро, Солнцевскую линию метро, МЦК "Лужники", - сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Там уточняется, что движение машин в районе закрытых станций метро начали ограничивать 16 июля. Так, автомобильное движение будет ограничено в районах Хамовники, Раменки, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино.

"Перекроют ряд съездов и выездов некоторых улиц, на участке ТТК появится временная выделенная полоса для автобусов. Также будут введены перекрытия и запреты движения на развязке МКАД с Киевским шоссе. Дорожное движение в этих районах осложнится, особенно в часы пик", - предупредили власти.

Бесплатные автобусы КМ будут курсировать с 05:30 до 02:00 с остановками: "Университетский проспект", "Университет", "Проспект Вернадского", "Юго-Западная". При этом остановка такого автобуса КМ у станции "Воробьевы горы" находится от нее далеко, и до нее будет удобнее добираться на других маршрутах. Как обещают в департаменте транспорта, 180 автобусов особо большого класса будут курсировать с интервалом меньше минуты.

Приостановка движения поездов на красной ветке метро обусловлена подготовкой к открытию в сентябре юго-западного участка Большой кольцевой линии. "В центре зала на "Проспекте Вернадского" построят пересадку на одноименную станцию БКЛ. На месте будущего перехода сейчас кабели, которые необходимо отключить и переложить. На время работ мы отключим контактный рельс, а без него поезда не смогут ходить", - пояснили в официальном Telegram-канале ведомства.