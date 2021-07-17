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Местами кратковременный дождь, гроза и до 32 градусов тепла ожидаются в Москве 17 июля

Порывы северо-западного ветра при грозе могут достигать 15 м/с

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и до плюс 32 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 30-32 градуса тепла. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до плюс 18 градусов. В связи с жаркой погодой на 17 июля в Москве объявлен оранжевый уровень опасности.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, при грозе с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах плюс 27 - 32 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 15 градусов.

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