{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве в воскресенье ожидаются кратковременный дождь, гроза и до 32 градусов

В городе объявили оранжевый уровень опасности

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и до плюс 32 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается в воскресенье на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 30-32 градуса тепла. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до 18 градусов. В связи с жаркой погодой на 18 июля в Москве объявлен оранжевый уровень опасности. Ветер западный, 5-10 м/с, при грозе с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах плюс 29-31 градуса. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 17 градусов.

Теги
Россия
Впервые церемонии бракосочетания прошли на Северном речном вокзале в Москве
Три пары молодоженов заключили брак в стенах отреставрированного здания
Читать полностью