В Москве в воскресенье ожидаются кратковременный дождь, гроза и до 32 градусов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и до плюс 32 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается в воскресенье на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 30-32 градуса тепла. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до 18 градусов. В связи с жаркой погодой на 18 июля в Москве объявлен оранжевый уровень опасности. Ветер западный, 5-10 м/с, при грозе с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах плюс 29-31 градуса. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 17 градусов.