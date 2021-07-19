На Казанском направлении МЖД увеличат количество поездов в основные дни МАКС-2021

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Более 340 дополнительных рейсов назначат на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) в дни основной программы авиационно-космического салона МАКС-2021. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"С 23 по 25 июля, в дни массового посещения основной программы салона, ЦППК совместно с МЖД запустят 344 дополнительных рейса. На время проведения авиасалона для удобства пассажиров на ряде станций будет размещена дополнительная навигация. Указатели установят на Казанском вокзале и станциях Выхино, Отдых и Есенинская. На этих же станциях сотрудники ЦППК будут помогать пассажирам ориентироваться, также здесь будут работать мобильные кассы", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что к старту салона компания доработала интерфейс билетопечатающих автоматов (БПА). Теперь на экране появилась специальная вкладка "МАКС-2021", где можно сразу выбрать нужный маршрут.

"От остановочных пунктов Есенинская и Отдых до выставочного комплекса будут курсировать бесплатные автобусы "МАКС-2021". 23 июля восемь дополнительных поездов будут курсировать днем между Казанским вокзалом и станцией Ипподром. Кроме того, назначена дополнительная остановка 11 поездам на платформе Есенинская. А 24, 25 июля будут курсировать по 168 дополнительных рейсов, в том числе 64 экспресса "Спутник". Экспрессы Москва - Рязань-1 №7041, 7044 будут останавливаться на станции Отдых. Также 14 пригородным поездам назначается дополнительная остановка на о. п. Есенинская", - уточнили в ЦППК.

Там также сообщили, что с 20 по 25 июля изменится место остановки автобусов в аэропорт "Жуковский": посадка и высадка будет осуществляться на улице Семашко. Для удобства пассажиров рядом с железнодорожной станцией Отдых разместят указатели, которые помогут найти остановку. Узнать правила проезда в трансферных автобусах можно на сайте ЦППК.