В Москве ЗАГСы вернулись к обычному режиму работы

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Столичные ЗАГСы отменили предварительную запись, которую ввели 15 июня на фоне резкого роста заболеваемости COVID-19. Теперь отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания вернулись к обычному режиму работы, об этом сообщила в пятницу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С того момента ЗАГСы оказали более 58 тыс. услуг: на личном приеме горожане подали более 3,5 тыс. заявлений на заключение брака, около 16 тыс. человек получили услугу по выдаче повторных документов. Жители относились с пониманием к принятым мерам. Около 4,5 тыс. заявлений о заключении брака были поданы онлайн, многие вопросы москвичи задавали по телефону и в социальных сетях, что сократило количество личных посещений. Эпидемиологическая ситуация позволяет нам отменить предварительную запись. Теперь отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания возвращаются к обычному режиму работы", - рассказала вице-мэр.

Она добавила, что вакцинацию от COVID-19 прошли почти 80% сотрудников ЗАГС.

Во время работы по предварительной записи регистрация заключения и расторжения брака по ранее поданным заявлениям проводилась в назначенные даты и время. По вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния и совершения других юридически значимых действий все отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания консультировали заявителей по телефону.

Для профилактики возникновения и распространения COVID-19 в ЗАГСах и Дворцах бракосочетания соблюдаются масочный режим и социальная дистанция. Регулярно проводится дезинфекция помещений, сотрудники обеспечены масками и респираторами, а для посетителей доступны антисептические средства. Перед началом рабочего дня сотрудникам измеряют температуру. Специалисты с повышенной температурой и признаками респираторных заболеваний к работе не допускаются, также запрещен вход посетителям с высокой температурой.