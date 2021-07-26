Более 450 тыс. человек зарегистрировались в приложении "Моя Москва" в первом полугодии

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Свыше 450 тыс. человек зарегистрировались в приложении "Моя Москва" в первом полугодии 2021 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В первом полугодии 2021 года к приложению "Моя Москва" присоединились более 450 тыс. новых пользователей. Всего с момента запуска приложения в 2019 году его скачали 2,8 млн раз", - говорится в сообщении.

По данным столичного департамента информационных технологий, смартфонами активно пользуются более 90% москвичей. Многим из них удобнее решать повседневные задачи именно через мобильные приложения, а не через веб-версии сервисов, поэтому Москва системно совершенствует городские приложения, чтобы жителям было еще удобнее пользоваться цифровыми возможностями столицы, а взаимодействие с городом становилось для них простым и "бесшовным".

"В "Моей Москве" пользователям доступны многие повседневные услуги и сервисы города - от записи к врачу и проверки оценок ребенка до оплаты счетов и автомобильных штрафов. С начала года пользователи воспользовались приложением более 5 млн раз", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.

Чаще всего горожане просматривают информацию об успеваемости ребенка и его домашних заданиях, проверяют итоговые оценки и пополняют карту "Москвенок", чтобы ребенок мог купить еду в школьной столовой или буфете. В первой половине года этими сервисами воспользовались 3,5 млн раз. Еще почти 600 тыс. раз москвичи записались на прием к врачу и 2,5 тыс. раз записали своих питомцев к ветеринару.

Среди других популярных функций "Моей Москвы" передача показаний приборов учета воды (более 970 тыс. обращений с начала года), оплата счета за коммунальные услуги (свыше 100 тыс. раз) и передача показаний счетчиков электроэнергии (более 250 тыс. раз). "Почти вдвое увеличилось количество счетов, оплаченных через сервис "Мои платежи". Кроме того, свыше 77 тыс. раз пользователи приложения проверили даты отключения горячей воды", - говорится в сообщении.

О приложении

Приложение "Моя Москва" запустили в начале 2019 года. В апреле 2021 года количество обращений к его услугам и сервисам достигло 10 млн раз. В приложении москвичи могут получить жилищно-коммунальные услуги, информацию об успеваемости детей, а также записаться к врачу, на ПЦР-тестирование на COVID-19, исследование на антитела и вакцинацию от коронавируса. Кроме того, там можно проконсультироваться с операторами контакт-центра и проверить историю автомобиля перед покупкой. Скачать приложение можно в App Store, AppGallery и Google Play.