В Москве безвозмездно предоставят 19 квартир социально ориентированным НКО

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Город безвозмездно предоставит квартиры социально ориентированным НКО в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы в понедельник.

"Город старается помогать людям с инвалидностью не только с медицинской точки зрения, но и в плане реабилитации и социализации. И в это активно вовлечены в том числе некоммерческие организации. Мы начинаем для них отбор, среди участников которого надеемся увидеть организации с авторскими методиками. Победителям отбора мы передадим 19 квартир", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Она добавила, что уже есть примеры, когда НКО стали организаторами сопровождаемого проживания, а город безвозмездно передал им помещения и квартиры. Молодые люди с инвалидностью благодаря этой программе по-настоящему приобретают независимость. Теперь принято решение масштабировать такое сотрудничество и помочь молодым людям выйти из социального учреждения, стать самостоятельными активными горожанами. Всего в проекте смогут принять участие около 60 человек, ранее проживающих в столичных психоневрологических интернатах.

"Претендовать на квартиры могут социально ориентированные НКО, зарегистрированные в качестве юридического лица в Москве не менее трех лет, без задолженностей по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей. К заявке нужно приложить успешные кейсы по сопровождаемому проживанию. При этом НКО может подавать заявки на несколько квартир. Прием документов продлится с 1 по 15 августа. Список помещений опубликован на сайте департамента труда и социальной защиты населения города Москвы", - говорится в сообщении.

В Москве реализуются различные социальные проекты, направленные на организацию сопровождаемого временного и тренировочного проживания и жизнеустройства людей с ограниченными возможностями здоровья.