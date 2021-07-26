Около 330 соцобъектов Москвы построят за счет инвесторов

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Около 330 социальных объектов - детских садов, школ, поликлиник - будет построено за счет инвесторов. Из этого числа 95 объектов на 26 тыс. мест уже строятся, а 233 объекта на 104 тыс. мест проектируются, сообщила в понедельник пресс-служба комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

"На стадиях проектирования и строительства в Москве находятся 328 внебюджетных социальных объектов - детских садов, школ, поликлиник. Проекты рассчитаны более чем на 130 тыс. мест. В частности, строятся и проектируются 201 детский сад на 40 тыс. малышей, 111 школ на 87 тыс. детей и 16 поликлиник, которые суммарно смогут обслуживать более 3 500 посетителей в смену", - приводятся слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

По ее словам, власти города следят за синхронизацией очередей строительства жилья со сроками строительства социальных объектов. При заселении в квартиру дольщики должны быть уже обеспечены действующими соцобъектами. Для повышения контроля за синхронизацией в настоящее время между городом и инвесторами заключаются договоры участия в развитии инфраструктуры. В таких договорах фиксируются и сроки строительства соцобъектов.

Так, в рамках подписанных договоров ГК "Самолет" в составе ЖК "Остафьево" в Рязановском поселении НАО построил детский сад на 240 мест и ведет строительство школы на 750 мест. ГК "Гранель" в составе проекта ЖК "Москвичка" (Сосенское поселение, НАО) строит детский сад на 225 мест и школу "Самбо-70" на 1 125 детей.