В Москве на второй половине Большого Каменного моста начали обустраивать проезжую часть

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Сотрудники комплекса городского хозяйства приступили к работам по укладке асфальта на правобережной части Большого Каменного моста в центре столицы. Реконструкция моста ведется в круглосуточном режиме, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Продолжается масштабный ремонт Большого Каменного моста, в настоящее время на второй части сооружения завершено армирование и бетонирование несущей плиты проезжей части. Продолжается монтаж гранитной облицовки, начали делать гидроизоляцию и временное асфальтовое покрытие. Непосредственно перед запуском движения будет уложен еще один слой асфальтобетона", - сказал заммэра.

Бирюков подчеркнул, что реконструкция моста ведется в круглосуточном режиме, что позволило в декабре прошлого года досрочно открыть для движения первую часть моста. "Объем выполняемых на сооружении работ просто колоссальный, фактически мы полностью пересоберем мост, обновим все основные конструкции, бетонное основание, дорожное покрытие, отреставрируем гранитную облицовку и чугунные элементы ограждения. При этом мост продолжает функционировать и ни на одном этапе работ полностью не закрывался и закрываться не будет", - уточнил заммэра.

По его словам, проведение ремонта в таком формате стало возможным благодаря технологиям, которые ранее использовались при ремонте Большого Москворецкого моста.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что Большой Каменный мост не ремонтировали с момента постройки в 1938 году. Проведение реконструкции позволит увеличить несущую способность сооружения, что значительно повысит срок службы и увеличит межремонтный период.