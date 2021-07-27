Инвесторы вложат в реорганизацию бывшей промзоны на северо-востоке Москвы 10 млрд рублей

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Южный участок бывшей промзоны "Огородный проезд" в Бутырском районе Москвы реорганизуют в рамках проекта "Индустриальные кварталы". Общий объем инвестиции в его реализацию составят 10 млрд рублей. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Площадь южного участка бывшей промзоны "Огородный проезд" в Бутырском районе, подлежащего комплексному развитию, превышает семь га. Инвестиции в реорганизацию территории на северо-востоке Москвы составят 10 млрд рублей, ожидаемый бюджетный эффект - 1,18 млрд рублей в год. На месте участка бывшей промзоны появится около 170 тыс. кв. м промышленной и общественной застройки, будет создано более 4 тыс. рабочих мест", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что решение о комплексном развитии территории промзоны было принято на заседании градостроительно-земельной комиссии Москвы.

Как уточнил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, в рамках проекта появится 95 тыс. кв. м производственной и 75 тыс. кв. м общественной застройки. Редевелопмент территории завершится в 2028 году.

Всего комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта "Индустриальные кварталы" позволит получить городу около 500 тыс. рабочих мест и почти 3 трлн рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций составит более 7 трлн рублей.