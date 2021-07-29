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Более половины улично-дорожной сети отремонтировали в Москве в 2021 году

Ремонт дорог ведется как на вылетных магистралях, шоссе, так и на дорогах первой и второй категорий, а также межквартальных

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. План по ремонту улично-дорожной сети в 2021 году в Москве выполнен более чем наполовину, уже отремонтировано около 16 млн кв. м асфальта. Об этом в четверг сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В этом году нам необходимо отремонтировать 23,5 млн кв. м асфальтовых покрытий. К работам приступили в конце апреля. На данном этапе примерно около 16 млн кв. м асфальтовых покрытий уже отремонтировано", - сказал Бирюков.

Он отметил, что ремонт дорог ведется как на вылетных магистралях, шоссе, так и на дорогах первой и второй категорий, а также межквартальных. По его словам, все мероприятия по ремонту дорог будут завершены до октября.

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