Большой Каменный мост в Москве введут в эксплуатацию в сентябре после ремонта

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Капитальный ремонт на Большом Каменном мосту в Москве планируется завершить в сентябре. Об этом в четверг сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Работы идут с опережением сроков, с опережением графика. Нормативный срок - два с лишним года. <...> В сентябре мы гораздо раньше на целый год отдадим этот объект для эксплуатации на последующие годы", - сказал Бирюков.

По его словам, в Москве на данный момент ремонтируется около 30 мостовых сооружений.

Большой Каменный мост не ремонтировали с момента постройки в 1938 году.