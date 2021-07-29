{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Большой Каменный мост в Москве введут в эксплуатацию в сентябре после ремонта

Работы завершат досрочно

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Капитальный ремонт на Большом Каменном мосту в Москве планируется завершить в сентябре. Об этом в четверг сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Работы идут с опережением сроков, с опережением графика. Нормативный срок - два с лишним года. <...> В сентябре мы гораздо раньше на целый год отдадим этот объект для эксплуатации на последующие годы", - сказал Бирюков.

По его словам, в Москве на данный момент ремонтируется около 30 мостовых сооружений.

Большой Каменный мост не ремонтировали с момента постройки в 1938 году.

Теги
Россия
Единый день голосования
Система онлайн-голосования в Москве в ходе теста работает штатно, сбоев нет
Всего за первые 4,5 часа в общегородском тесте системы онлайн-голосования приняли участие более 50 тыс. человек
Читать полностью