Запуск системы мониторинга такси в Московском регионе перенесли с 1 на 14 августа

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Ввод в Московском регионе системы мониторинга такси с 1 августа отложен на две недели. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"По многочисленным просьбам бизнеса Комплексная информационная система "Аналитика работы такси" (КИС "АРТ") будет запущена 14 августа, при этом уже с 1 августа приоритет в распределении заказов будет именно у зарегистрированных водителей. КИС "АРТ", как составная часть Единой региональной навигационной системы Москвы (ГИС ЕРНИС), полностью готова к работе. Почти 97% всех активных московских и подмосковных таксистов (на вечер пятницы - 60 тыс.) зарегистрировались в системе и получили цифровые профили", - говорится в публикации.

Также в департаменте транспорта поблагодарили таксистов, которые "вовремя зарегистрировались и участвуют в том, чтобы сделать рынок такси еще более комфортным для пассажиров". Департамент уточняет, что накануне в ведомство поступило обращение директора ассоциации "ТАМА", заместителя председателя комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы Норайра Блудяна с просьбой перенести сроки запуска КИС "АРТ", связанное с тем, что остались индивидуальные предприниматели, которые не могут подать документы, так как находятся не в Москве.

"Сейчас сезонный спад активности поездок, поэтому многие таксисты уехали из города и не имеют возможности подать документы в срок. Они просят дать им дополнительное время на подачу документов", - написал Блудян, чьи слова приводятся в сообщении. В связи с этим было принято решение продлить время запуска системы до 14 августа. За это время планируется уточнить с органами полиции всю переданную властям информацию, при необходимости департамент может связаться персонально с таксистами для уточнения необходимых данных.

"С 1 августа со стороны агрегаторов будет дан приоритет в распределении заказов тем, у кого уже есть цифровой профиль. Субсидии на покупку машины будут выдаваться только зарегистрированным в системе", - подчеркнули в ведомстве.

В нем добавили, что ранее были проведены дополнительные консультации с ассоциацией перевозчиков и агрегаторами. "Они согласны с тем, что ввод системы не повлияет на рынок - цены и количество машин должны остаться на прежнем уровне. Мы продолжим помогать всем, кто желает зарегистрироваться, мы проведем дополнительные семинары, продолжим консультировать по телефону 3210", - заключается в публикации.