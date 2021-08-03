В Москве в ходе рейда ГИБДД по выявлению пьяных водителей установлено 150 правонарушений

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции выявили почти 150 водителей за пьяную езду или отказ от освидетельствования в ходе рейда, который проходил 30 и 31 июля в Москве. Об этом ТАСС во вторник сообщили в управлении столичной ГИБДД.

"В результате мероприятия выявлено 146 правонарушений, из которых 41 водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, 33 - в наркотическом опьянения. Кроме того, 63 водителя в эту ночь отказались от прохождения процедуры освидетельствования, а девять водителей задержаны по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 264.1 УК РФ ("Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость")", - сказали в управлении.

Рейд проводился в Москве в ночь на 31 июля.