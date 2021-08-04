Участники программы реновации в Москве могут сообщить онлайн о недоработках

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Новый сервис для участников программы реновации в Москве заработал на портале mos.ru. Теперь заявление на устранение недоработок можно подать в режиме онлайн, сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"Новая услуга "Заявление на устранение строительных дефектов в рамках переезда по программе реновации" разработана специалистами Департамента информационных технологий и Департамента градостроительной политики Москвы и является частью суперсервиса "Помощь при переезде в рамках программы реновации". Благодаря ему москвичи могут воспользоваться онлайн-инструкцией по переезду, заказать услуги грузчика, а также получать сообщения обо всех этапах переселения. За все время работы проекта жителям было отправлено более 78 тыс. электронных уведомлений. Оповещения приходят переезжающим в личный кабинет, по электронной почте, по СМС и в приложении "Госуслуги Москвы", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

Раньше подавать заявления по программе реновации можно было только при личном обращении в центр информирования по переселению.

Новая услуга доступна для москвичей, которые имеют полную учетную запись на портале mos.ru. Подать заявление можно сразу после подписания согласия на предоставляемую квартиру. После подачи заявления жильцу позвонит сотрудник центра информирования по переселению для согласования времени комиссионного осмотра.

"Развивая суперсервис, город делает переезд более простым и комфортным для каждого участника программы реновации. Благодаря его услугам, сервисам и инструкциям москвичам не нужно в одиночку разбираться, как подготовиться к переезду, какие документы необходимо подписать и куда следует обращаться в той или иной ситуации. Суперсервис помогает найти ответ на большинство вопросов, возникающих в процессе переезда в новый дом", - подчеркнул руководитель Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

Программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена 1 августа 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир.