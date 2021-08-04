Дептранс Москвы запускает открытое тестирование виртуальной карты "Тройка"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Департамент транспорта Москвы совместно с ВТБ, Google и Mastercard начинает тестирование виртуальной транспортной карты "Тройка" и набирает для участия в нем 500 участников. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале департамента.

"Все больше людей не носит с собой пластиковые карты, поэтому мы решили запустить виртуальную "Тройку" в вашем смартфоне. Приглашаю всех желающих протестировать новую возможность и стать самыми первыми в Москве обладателями виртуальных "Троек", - сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

Принять участие в тестировании могут 500 человек. Для участия необходимо иметь смартфон на Аndroid с модулем NFC. Подать заявку на участие можно на сайте virtual-troika.mosmetro.ru.