Ремонт дорог на Садовом кольце в Москве завершили

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Замену асфальта провели на Садовом кольце в Москве. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Завершили дорожный ремонт на Садовом кольце. Заменили асфальтобетонное покрытие на 30 участках магистрали общей площадью более 540 тыс. кв. м. Среди них: Садовая-Спасская улица, Садовая-Каретная улица, Самотечная эстакада, Смоленский бульвар, Зубовский бульвар, Зубовская площадь, Крымский мост, Валовая улица, Таганский тоннель", - говорится в публикации.

Как отметил заммэра Москвы Петр Бирюков, чьи слова приводятся в публикации, ежегодно в рамках подготовки к зиме в городе ведется ремонт дорог, и в этом году будет отремонтировано в общей сложности порядка 23 млн кв. м асфальтовых покрытий. "Летние месяцы удобны для проведения ремонта из-за низкого трафика, можно быстро привести дороги в порядок, например, убрать колейность, которая может стать причиной ДТП", - сказал Бирюков.