В Москве в понедельник ожидается до 30 градусов

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Переменная облачность, без осадков и до 30 градусов ожидаются в понедельник в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице синоптики прогнозируют от 28 до 30 градуса тепла, в ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до 16 градусов.

В Подмосковье днем ожидается от 26 до 31 градуса жары, ночью - до 14 градусов пепла. Ветер переменный, 2-7 м/с.

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

По данным Гидрометцентра, желтый уровень опасности из-за жары будет действовать в столичном регионе с 12:00 до 18:00 мск понедельника. Также желтый уровень опасности объявлен из-за тумана, он будет действовать в Москве и Подмосковье до 07:00 мск 9 августа.