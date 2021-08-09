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При столкновении спорткара и легковушки в центре Москвы пострадали два человека

Авария произошла на Тверской улице

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Два человека пострадали в ДТП с участием спорткара Mercedes в центре Москвы, сообщили ТАСС в столичном управлении ГИБДД.

"На Тверской улице в районе дома 22 произошло столкновение двух транспортных средств, в результате чего два человека получили ранения. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes AMG GT из-за неправильно выбранной дистанции совершил столкновение с попутно двигавшимся Mercedes E-200", - сказали в ведомстве.

От удара Mercedes E-200 выехал на встречку, а затем на тротуар и столкнулся с бетонным ограждением, водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение. Водитель спорткара получил ушиб мозга и находится без сознания. Пострадавших госпитализировали.

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