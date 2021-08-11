Число удаленных вакансий в службе занятости Москвы выросло на 70% с декабря 2020 года

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Число удаленных вакансий в базе службы занятости Москвы выросло в августе на 70% по сравнению с декабрем. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"Тренд на удаленку служба занятости удовлетворяет: число вакансий в Москве с работой в удаленном режиме выросло в августе 2021 года практически на 70% по сравнению с декабрем 2020 года. Количество таких предложений в базе службы занятости сейчас около 23 тыс. Среди них есть позиции в сегменте оптовой и розничной торговли, образования, финансов и страхования, а также для представителей тех профессий, которые традиционно считались офисными", - рассказала первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александра Александрова.

Согласно проведенному специалистами службы занятости анализу практически все вакансии с удаленной формой занятости изначально заявлены в онлайн-формате. Лидером по количеству таких вакансий традиционно стала IT-сфера - около 11,5 тыс. предложений. Второе место занимают представители профессий, которые считались офисными, но в данный момент могут работать удаленно. Чаще всего это менеджеры по подбору персонала, специалисты кол-центров и помощники руководителей - число таких вакансий превышает 6 тыс. В сегменте оптовой и розничной торговли также есть более 2 тыс. позиций на удаленке.

"Наибольшим спросом пользуются специалисты на позиции менеджера по продажам и по работе с клиентами, ассистента отдела продаж и другие. Пятерку по количеству вакансий с удаленной занятостью закрывают представители сферы финансов и страхования, а также онлайн-образования - более 1,8 тыс. и 500 предложений соответственно", - говорится в сообщении.

Служба занятости как крупнейший государственный кадровый оператор предлагает москвичам реальную помощь в поиске работы. На площадках службы занятости ежедневно проходят открытые отборы с крупнейшими работодателями, различные мастер-классы и тренинги по эффективному трудоустройству. Карьерные эксперты определяют барьеры и ограничения, возникшие при самостоятельном поиске работы, помогают составить резюме и пошагово разрабатывают индивидуальный сценарий трудоустройства.