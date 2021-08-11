Капитальный ремонт эстакады Кубинка - Боженко завершили на западе Москвы

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Работы по капитальному ремонту эстакады Кубинка-Боженко, входящей в состав Северо-Западной хорды, завершили в Можайском районе на западе столицы. Об этом в среду сообщается в Telegram-канале городского хозяйства Москвы.

"Завершили капитальный ремонт эстакады Кубинка - Боженко в Можайском районе на западе столицы. Эстакада с односторонним движением протяженностью почти 490 м пролегает над железнодорожными путями Смоленского направления и Усовской веткой МЖД", - говорится в сообщении.

Специалисты обновили износившиеся участки опор и балок пролетных строений сооружения, обустроили водоотвод, заменили гидроизоляцию, деформационные швы и асфальтобетонное покрытие, а также установили новые барьерные ограждения.

Сооружение было построено в 1986 году. Сейчас эстакада является частью Северо-Западной хорды, которая проходит от Сколковского до Ярославского шоссе и связывает территории четырех округов столицы.