Ремонт пяти зданий центра паллиативной помощи в Москве планируют завершить до конца года

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Финансирование программы реконструкции городских поликлиник в Москве увеличили на 7,5 млрд рублей. Средства пойдут в том числе на завершение капремонта пяти зданий московского многопрофильного центра паллиативной помощи, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Правительство Москвы приняло решение о выделении из городского бюджета порядка 7,5 млрд рублей на реконструкцию зданий городских поликлиник и завершение капитального ремонта пяти зданий московского многопрофильного центра паллиативной помощи. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - сообщили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что реконструкция городских поликлиник в соответствии с новым московским стандартом является частью программы повышения качества и комфорта амбулаторной медицинской помощи москвичам. В первую очередь программы включено 137 зданий поликлиник - примерно треть поликлинического фонда города. В ходе работ в поликлиниках будут полностью обновлены инженерные системы, сформировано комфортное пространство для пациентов и врачей, созданы необходимые условия для размещения медицинского оборудования, в т.ч. "тяжелой техники".

"В 2020-2021 годах комплекс городского хозяйства города Москвы завершил реконструкцию 23 зданий поликлиник. Ведутся работы по реконструкции еще 53 зданий городских поликлиник. <...> Завершить капитальный ремонт пяти зданий Центра паллиативной помощи планируется до конца 2021 года. Вновь открываемые филиалы будут оснащены в соответствии со стандартом паллиативной службы, предусматривающим создание максимально комфортных условий для пациентов и родственников при обеспечении высокого качества лечения и ухода", - добавили в мэрии.

Там уточнили, что стационар центра паллиативной помощи на улице Двинцев рассчитан на 200 коек, которые размещаются в одном корпусе - д. 6, стр. 2. После завершения капитального ремонта соседнего корпуса 100 коек будут переведены в новые помещения, что позволит создать гораздо более комфортные условия для пациентов и их родственников. Кроме того, появится возможность провести капитальный ремонт основного корпуса.

"Помимо стационара на улице Двинцев в настоящее время проводится капитальный ремонт еще четырех зданий центра паллиативной помощи, в которых будут размещены первые в Москве отделения сестринского ухода для пациентов, нуждающихся в круглосуточном наблюдении, с такими болезнями, как старческая деменция и болезнь Альцгеймера. Всего будет развернуто 283 койки по адресам: улица Академика Миллионщикова, д. 6, стр. 2 (мощность - 113 коек); улица Шкулева, д. 4 (мощность - 86 коек); Щипковский переулок, д. 19, стр. 1 и 2 (мощность - 84 койки)", - заключили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.