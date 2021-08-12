Композицию "Советская Белоруссия" установят на станции метро "Белорусская" в Москве

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Скульптурная композиция "Советская Белоруссия" спустя почти 30 лет вернется на свое историческое место - на станцию московского метро "Белорусская". Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

"На станцию метро Белорусская спустя почти 30 лет вернется скульптурная композиция "Советская Белоруссия". Скульптуру обнаружили в 2018 году и восстановили", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что с 1952 года до 1990-х скульптурная композиция "Советская Белоруссия" находилась на "Белорусской" Кольцевой линии у торцевой стены на платформе. В начале 1990-х годов на станции начали строительство второго выхода, оказалось, что скульптура, стоявшая у торцевой стены "Белорусской" (кольцевой), будет мешать пассажирам, идущим к новым эскалаторам. Но и другого места для монумента не нашлось.

"Восстановленную скульптуру установят в торцевой части станции "Белорусской" Замоскворецкой линии. Ранее на этом месте располагался бюст Ленина, который будет перемещен в иное место на этой же станции", - рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.