Павильоны Московского зоопарка открылись для посетителей

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Павильоны Московского зоопарка снова заработали после введения ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе столичного зоопарка.

Московский зоопарк был закрыт для посетителей с 13 июня. По указу мэра Москвы с 8 июля зоопарки могли открыть для посетителей уличную часть, но доступ в павильоны оставался ограниченным.

"В соответствии с указом мэра Москвы от 08.06.20 №68-УМ (в редакции указа мэра Москвы от 13.08.21 №51-УМ) зоопарк снова открывает павильоны, а также возобновляет работу постоянных выставок внутри них", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для посетителей вновь стали доступны такие павильоны, как "Ночной мир", "Фауна Китая", "Дом приматов", "Террариум", "Птицы и бабочки", "Копытные Африки", "Инсектопия", "Удивительный мир рептилий", "Арахноландия", "Экзотариум" и другие. Однако на данный момент павильон со слонами остается закрытым по техническим причинам.

Ранее власти Москвы отменили все ограничения на посещение зоопарков, включая крытые павильоны.