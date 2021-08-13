В Москве на Медовый спас планируют пожениться более 900 пар

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Более 900 торжественных церемоний заключения брака запланировано провести в Москве на выездных площадках и в Дворцах бракосочетания отделов ЗАГС 14 августа, в праздник Медового спаса. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ЗАГС.

"Праздничные и красивые даты пользуются большой популярностью среди молодоженов особенно в летний период. В Медовый Спас в столичных отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания запланировано проведение около 750 торжественных церемоний заключения брака, еще около 200 пар планируют заключить брак на выездных площадках. Для каждой пары приготовлен сладкий подарок, а также поздравительная речь ведущих торжественных церемоний", - рассказали ТАСС в пресс-службе.

Молодоженам будут вручать мед. Церемонии бракосочетания на Медовый спас пройдут на 11 выездных популярных локациях столицы. "Сотрудники ЗАГС поздравят молодоженов с Медовым спасом в современном особняке "Роял", в особняке на Волхонке, в особняке Спиридонова, усадьбе Муравьевых-Апостолов, в известном ресторане Birds в башне Око Москвы-Сити, доме торжеств "Сафиса", в усадьбе Васильчиковых и парке-отеле "Даниловский", - отметили в пресс-службе.

В столице с января по июль 2021 года заключили брак около 46 тыс. пар. Более 60% из них были зарегистрированы в торжественной обстановке. Число браков за это время увеличилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Прирост к 2020 году составил более 46%.