Самой аварийной магистралью в Москве с начала года является МКАД

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Госавтоинспекция столицы проанализировала состояние аварийности на Московской кольцевой автодороге, которая стала самой аварийной магистралью с начала года, где происходит каждое двенадцатое ДТП с пострадавшими. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления столичной ГИБДД.

"За семь месяцев текущего года на территории Московской кольцевой автодороги зарегистрировано 379 дорожно-транспортных происшествий, что на 6,8% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. В указанных ДТП количество погибших участников дорожного движения сократилось на 38,3%, а раненых - на 13,7%. Несмотря на снижение основных показателей аварийности на МКАД, данная дорога продолжает оставаться самой аварийно-опасной автомобильной магистралью в столице. Каждое 12-ое ДТП с пострадавшими происходит на территории МКАДа", - говорится в сообщении.

Также в ГИБДД отметили, что основными видами ДТП в плане человеческих жертв являются столкновения транспортных средств, наезды на препятствие и на стоящее транспортное средство. Наиболее распространенными причинами остановки на Московской кольцевой стали неисправность транспортного средства, участие автомобиля в ранее произошедшем ДТП и припаркованные транспортные средства.

"Управление ГИБДД ГУ МВД России по Москве обращается к участникам дорожного движения [с призывом] быть более осознанными и внимательными при управлении транспортными средствами, передвигаясь по МКАД, выбирать безопасную дистанцию и быть аккуратными при совершении маневров, не допускать остановки без крайней необходимости. В случае поломки или мелкой аварии ни в коем случае не выходить на проезжую часть и незамедлительно сообщить о случившемся по телефону экстренных служб 112", - заключили в ГИБДД.