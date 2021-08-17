На Казанском направлении МЖД в конце августа и сентябре изменится расписание поездов

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Расписание некоторых поездов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в конце августа и в сентябре в связи с развитием инфраструктуры. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЖД.

"Расписание некоторых поездов Казанского направления МЖД изменится в конце августа и в сентябре в связи с работами по развитию инфраструктуры на Казанском вокзале для МЦД-3 и на участке Кривандино - Черусти. Так, с 23 по 31 августа в будние дни железнодорожники приступят к укладке дополнительных стрелочных переводов на главных путях Казанского вокзала", - сказали в пресс-службе.

Технологические "окна" назначены с 20:30 до 05:00, преимущественно в ночное время, чтобы работы минимально отразились на графике движения поездов. В этот период поезда будут пропускать по соседним путям.

"Обращаем внимание пассажиров, что в связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов. Изменится время отправления и прибытия ряда электричек, а также количество остановок на маршруте, несколько поездов выведут из графика на участке Москва - Раменское", - подчеркнули в пресс-службе МЖД.

Кроме того, с 25 августа до конца сентября в отдельные дни продолжатся работы по ремонту первого лавного пути на участке Кривандино - Черусти, протяженность которого составляет 19 км. "В предстоящий период железнодорожники проведут глубокую очистку щебеночного балласта 9 км пути. Работы будут проводиться начиная с 07:30 до 18:30, что также отразится на расписании поездов: несколько электричек выведут из расписания на участке Куровская - Черусти, некоторые поезда проследуют по маршруту раньше или позже графика", - уточнили в пресс-службе.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием относиться к проводимым работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".