Бизнес-омбудсмен Москвы не получала жалоб на работу системы мониторинга такси

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева не получала обращений о каких-либо проблемах, связанных с введением с 14 августа новой системы мониторинга такси.

Как ранее сообщали СМИ, введение системы вызвало беспокойство межрегионального профсоюза работников общественного транспорта. Профсоюз указывал, что из-за сложностей с регистрацией в системе ее запуск "вызовет резкое снижение количества таксистов, которые смогут выполнять поездки". Накануне бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов отметил, что считает избыточной мерой введение системы мониторинга рынка такси в Московском регионе.

"Пока не было обращений по системе для такси. Но я просто уверена, что диалог с представителями отрасли ведется. Если я увижу, что обстановка будет выходить за грань, я сама выйду с инициативами. Конечно, если это будет нужно сообществу", - сказала Минеева ТАСС во вторник.

Комплексная информационная система "Аналитика работы такси" (КИС "АРТ") начала работать в Москве и Московской области с 14 августа. Она контролирует, чтобы водители не перерабатывали, проходили медосмотр, оформляли все необходимые документы, оплачивали штрафы и не имели судимостей. Водители, которые не оформили цифровой ID, больше не получают заказы.