В Москве отреставрируют особняк начала XIX века до конца 2022 года

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Особняк начала XIX века в Москве, который сейчас занимает музыкальный коллектив "Хор Турецкого", планируют отреставрировать до конца 2022 года. Здание находится в Мещанском районе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Здание находится по адресу: проспект Мира, дом 25, строение 1, оно обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения. По словам руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, в изящном особняке раньше проводились только локальные ремонтные и восстановительные работы, а вот комплексной реставрации не было с момента его постройки.

"Перед началом проведения масштабных работ эксперты изучили все особенности здания, а также архивные материалы, подготовили и согласовали проект реставрации. Завершить комплексную реставрацию планируется до конца 2022 года. Специалистам предстоит отреставрировать каменную кладку, исторические окна и двери, кровлю, печные трубы. Отдельное внимание уделят воссозданию слуховых окон (они находятся в кровле, предназначены для естественного освещения и проветривания чердачных помещений) и утраченных кирпичных труб. Фасады полностью расчистят, заделают трещины, а затем покрасят в исконный горчичный цвет", - говорится в сообщении.

В интерьерах дома также запланирована большая работа. Там сохранились различные декоративные украшения: стены большого зала, выкрашенные в бирюзовый цвет, обрамляют лепные гирлянды из роз, перевитые лентами, и барельефы с амурами.

"Кроме того, уцелели живописные полотна, оригинальные деревянные двери и оконные рамы, витражное остекление, лестница со ступенями из искусственного розового мрамора, камин из натурального и искусственного мрамора. Все эти элементы будут отреставрированы", - сказал Емельянов.

Об особняке

Особняк изначально строили в стиле классицизм, это был главный двухэтажный усадебный дом с мезонином, принадлежавший надворной советнице Марии Антоновне Раевской. В 1902 году, когда зданием уже владела жена московского купца второй гильдии Софья Циммерман, его перестроили в монументальный особняк в стиле модерн. В результате реконструкции, которой занимался гражданский инженер и архитектор Александр Гребенщиков, мезонин разобрали. У здания появились ризалиты (выступы), а с северной стороны возвели трехэтажную пристройку с проездной аркой. В таком виде он сохранился до наших дней.

Последним собственником здания был хозяин ткацкой фабрики Сергей Моргунов. В советское время в особняке располагалась больница, сейчас его занимает музыкальный коллектив "Хор Турецкого" под руководством народного артиста России Михаила Турецкого.