ГИБДД выявила самые опасные ДТП в Москве с начала года

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Госавтоинспекция проанализировала и выявила самые опасные ДТП, произошедшие в Москве с начала года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Разграничение видов ДТП в зависимости от тяжести их последствий показывает, что наиболее опасными для участников дорожного движения видами ДТП в городе Москве являются наезды на препятствия и наезды на стоящие транспортные средства", - говорится в сообщении.

В ГИБДД выделили нарушения, которые стали сопутствующие причинами ДТП: несоблюдение дистанции, нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоответствие скорости конкретным условиям, несоблюдение очередности проезда и нарушение требований сигналов светофора.