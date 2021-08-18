Власти Москвы заявили, что отмена удаленки мало сказалась на пассажиропотоке

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. После отмены требования к предприятиям и организациям Москвы об обязательном переводе на дистанционный режим работы части сотрудников пассажирский поток на общественном транспорте вырос незначительно. В метро, автобусах и пригородных поездах число поездок выросло на 242 тыс. в сутки, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"В городском транспорте Москвы незначительно вырос пассажиропоток после отмены обязательного дистанционного режима работы. Работодатели прислушались к рекомендациям мэра и стараются сохранять "удаленку". При этом во время пандемии мы обеспечили максимальный выпуск транспорта на линии. Больше пассажиров в городском транспорте может стать уже с началом осени - к этому времени многие москвичи вернутся из отпусков, приедут с дач, а учащиеся выйдут после каникул. Поэтому просим продолжать носить маски", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что на разных видах транспорта в Москве 16 августа зафиксирован рост числа пассажиров до 3,4% по сравнению с предыдущим понедельником. "Больше всего пассажиров вернулись в метро и на МЦД. Здесь за неделю рост составил 2,9% и 3,4% соответственно", - подчеркнули в департаменте транспорта.