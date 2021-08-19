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Синоптики обещают москвичам "июльскую погоду" до конца недели

Температура воздуха в городе составит 24-27 градусов тепла

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. "Июльская погода" прогнозируется в Москве до 22 августа. Температура будет достигать 24-27 градусов тепла, что соответствует климатическим нормам июля, сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В пятницу погода просто замечательная - 25-27 градусов, без осадков, правда, облачно. В выходные дни температуры дневные будут в диапазоне 21-24 градуса. Это еще настоящая летняя погода. Температура выше нормы, и такая погода характерна больше для середины июля", - сказал он.

Однако, по словам Вильфанда, в выходные в столице пройдут небольшие кратковременные дожди.

Августовская погода вернется в Москву с понедельника, когда в Москву начнут поступать воздушные массы с севера.

"Нельзя сказать, что будет очень холодно, но все-таки в понедельник температура уже будет около 20 градусов. Но такой температурный фон и является характерным для этого периода", - пояснил Вильфанд.

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РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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