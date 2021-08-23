Станция метро "Проспект Вернадского" Сокольнической линии возобновит работу 23 августа

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Станция "Проспект Вернадского" Сокольнической линии московского метрополитена вновь откроется для пассажиров в понедельник, 23 августа. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"23 августа откроется станция "Проспект Вернадского" Сокольнической линии, и вы (пассажиры столичной подземки) сможете пользоваться метро в обычном режиме", - сообщили в пресс-службе.

Поезда московского метрополитена проезжали станцию "Проспект Вернадского" без остановки с 17 июля, тогда она была закрыта вместе с участком Сокольнической линии от станции "Спортивная" до "Тропарево" для обеспечения строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ). Движение на данном участке должно было быть ограничено до 8 августа, однако станции "Юго-Западная", "Университет" и "Воробьевы горы" открыли для пассажиров досрочно - 26 июля. Движение на участке "Университет" - "Юго-Западная" возобновили 9 августа, а станцию "Проспект Вернадского" оставили закрытой еще на две недели - именно здесь будет организована пересадка на одноименную станцию Большой кольцевой линии (БКЛ).

На время действия ограничений в районе закрытых станций метрополитена для пассажиров работали бесплатные автобусы КМ.

БКЛ - строящаяся линия метрополитена. На схеме метро она значится под номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. После завершения строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта после Кольцевой линии метро и Московского центрального кольца (МЦК). Всего на БКЛ (протяженностью 70 км) разместится 31 станция. Со станций БКЛ можно будет сделать 20 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на МЦК, линии железной дороги и Московские центральные диаметры (МЦД). Уже введено 12 станций БКЛ, в 2021 году ожидается ввод в эксплуатацию одновременно 10 станций.