Товарооборот Москвы и стран Ближнего Востока и Северной Африки вырос на 40% с начала года

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Товарооборот Москвы со странами Ближнего Востока и Северной Африки с начала года составил $1,89 млрд, что на 40,2% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В январе - мае этого года товарооборот Москвы со странами Ближнего Востока и Северной Африки достиг $1,89, что на 40,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таких показателей удалось достичь в первую очередь благодаря увеличению экспортных поставок столичной продукции. Так, несырьевой неэнергетический экспорт Москвы за первые пять месяцев 2021 года составил $812,81, что на 69,8% превышает показатель аналогичного периода 2020 года в размере $478,68 млн", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, в 2020 году несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) Москвы вырос на 31% относительно 2019 года и составил $39,86. Доля Москвы в общем объеме ННЭ России за прошлый год подросла на пять процентных пунктов и достигла 24,7%. Всего столичная продукция поставлялась в 183 страны мира.

Лидером по закупкам московских несырьевых неэнергетических товаров в январе - мае 2021 года стал Алжир - экспорт в это государство достиг $506,56 млн. Далее следуют Египет - туда поставили товаров на $87,05 млн - и Саудовская Аравия (экспорт составил $78,13 млн).

"Виды экспортируемой продукции в эти страны разнятся: алжирский рынок в основном покупает промышленные товары - на них пришлось $506,49 млн. Среди них - механическое оборудование и техника, а также оптика. В Египте и Саудовской Аравии наиболее востребована агропромышленная продукция - ее закупили на 73,59 и $74,86 млн соответственно. Также за пять месяцев этого года страны приобрели у Москвы электрические изоляторы, комплектующие радио- и телеаппаратуры, средства для зубной гигиены", - отметили в пресс-службе.

Промышленная продукция

"Столичная промышленная продукция довольно популярна в странах Ближнего Востока и Северной Африки. За первые пять месяцев 2021 года ее поставки выросли более чем в 3,5 раза и достигли $590,98 млн. Это означает, что на промышленные товары приходится более 70% общего объема экспорта столицы в регион", - добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

По данным Центра "Моспром", с каждым годом московские производители промышленной продукции поставляют на рынок Ближнего Востока и Северной Африки все больше новых товаров, поэтому структура экспорта достаточно разнообразна. В частности, на рынок Йемена в этом году впервые были поставлены комплектующие для радио- и телеаппаратуры - их экспорт по итогам января - мая составил $3,39 млн.

Несырьевой неэнергетический экспорт в страны Ближнего Востока и Северной Африки продолжит расти, считают аналитики Центра "Моспром". Например, наиболее перспективными направлениями для развития экспорта в Саудовскую Аравию являются косметическая продукция, оптоволокно и электрические изоляторы, а в Марокко - фармацевтическая продукция, звуковое оборудование, осветительное оборудование, игрушки и спортинвентарь. Кроме того, в Объединенных Арабских Эмиратах большим спросом могут пользоваться безалкогольные напитки.

"В рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" к 2030 году перед столицей, наряду с другими российскими регионами, стоит задача по увеличению экспорта несырьевых неэнергетических товаров на 70% по сравнению с показателем 2020 года", - заключили в пресс-службе.