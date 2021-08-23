Собянин: количество грузовиков в Москве после открытия ЦКАД сократилось на 10%

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Количество грузовиков сократилось в Москве на 10%, а число аварий с ними снизилось почти на треть после введения новой пропускной системы, сообщил в понедельник в своем официальном Twitter-аккаунте мэр Москвы Сергей Собянин.

"С июля, когда мы полностью открыли ЦКАД, количество грузовиков в Москве снизилось на 10%. Это улучшило дорожную ситуацию. Почти на треть сократились аварии с участием тяжелых машин, немного выросла скорость движения на МКАД. Теперь машины весом более 3,5 т въезжают в Москву днем только по пропуску, например, для доставки продуктов, а большегрузы, которые раньше проезжали Москву транзитом, мы перевели на ЦКАД и "бетонки" А-107 и А-108", - говорится в публикации.

Также в размещенной мэром инфографике сообщается, что после введения системы пропусков для грузовиков массой свыше 3,5 т в Москве на 29% снизилось количество аварий с грузовиками, а количество грузовых машин - на 10%.

Ограничения для грузовиков

Новая система пропусков для транзитных грузовиков свыше 3,5 т начала действовать в Москве 1 июля. В соответствии с новыми правилами, такие большегрузы не могут передвигаться по МКАД, а должны двигаться транзитом только по ЦКАД, трассам А-107 и А-108.

Пропуск в зону МКАД можно получить, если конечный адрес находится на территории, прилегающей к внешней стороне МКАД. Также до 1 января 2022 года владельцам грузового транспорта тяжелее 3,5 т и легче 12 т можно будет получить пропуск в зону МКАД по сокращенному пакету документов. Для оформления пропуска не нужно предоставлять паспорт транспортного средства. Пропуск необходимо оформить на сайте mos.ru, услуга является бесплатной. Право на получение пропуска предоставлено и самозанятым.

Заявитель может установить срок начала действия разового пропуска за день до того, как его получит, - это подойдет срочным курьерским службам. Для получения пропуска иностранцами действует упрощенный пакет документов, а также есть возможность оформлять годовой пропуск.

Так, с 1 июля необходимо оформить только пропуск. При этом до 1 января 2022 года предоставлять в Единую региональную информационно-навигационную систему Москвы сведения о движении грузовиков в зонах ограничения необязательно. Это правило в обязательном порядке начинает действовать с 1 января 2022 года.