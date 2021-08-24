Миллион москвичей зарегистрировались на онлайн-голосование за три недели

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Миллион человек подали заявления на участие в онлайн-голосовании в Москве, которое состоится 17-19 сентября. Об этом сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

"Миллион москвичей зарегистрировались на онлайн-голосование всего за три недели. С 17 по 19 сентября выбираем депутатов Госдумы и муниципальных депутатов в некоторых районах. Электронная система - это быстро, удобно, безопасно и надежно", - написал Собянин на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".

2 августа зампредседателя Общественной палаты Москвы, руководитель Общественного штаба Алексей Венедиктов сообщал ТАСС, что в столице на дистанционное электронное голосование заявились 150 тыс. избирателей, к 5 августа их число достигло 300 тыс., к 11 августа - полмиллиона, а 16 августа - более 750 тыс. человек.

В этом году в Москве, помимо выборов в Государственную думу, пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней.

Принять участие в онлайн-голосовании смогут зарегистрированные в Москве граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом, которым на день голосования исполнится 18 лет. Также потребуется полная учетная запись на mos.ru. Подать заявление можно до 23:59 мск 13 сентября.

Пользователи, подавшие заявление, получат уведомление с финальным статусом регистрации в качестве электронного избирателя. Оно будет направлено в личный кабинет на mos.ru, в смс и по электронной почте. Москвичи, которые зарегистрируются на участие в электронном голосовании, будут исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут.