Водитель сбил девочку на переходе на востоке Москвы и скрылся

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Семилетняя девочка сбита на пешеходном переходе на востоке Москвы, водитель с места ДТП скрылся. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ГИБДД.

"На Новокосинской улице в районе дома 29 водитель иномарки совершил наезд на девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Сотрудники Госавтоинспекции принимают необходимые меры по розыску и задержанию водителя", - сказали в ведомстве.

Отмечается, что в момент ДТП семилетняя девочка была вместе с родителями. Пострадавшую госпитализировали с предварительным диагнозом "сотрясение головного мозга", ушибами и ссадинами.