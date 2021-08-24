Полиция задержала водителя, который сбил девочку на переходе на востоке Москвы

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали водителя, который сбил семилетнюю девочку на переходе на востоке Москвы, сообщили ТАСС во вторник в городском управлении ГИБДД.

"Сотрудниками столичного управления ГИБДД совместно с сотрудниками отдельного батальона ДПС ГИБДД Восточного округа установлен и задержан водитель, совершивший наезд на ребенка", - сказали в ведомстве.

Водителем оказался мужчина 1946 года рождения. Полицейским он пояснил, что не заметил, как сбил девочку. По факту ДТП начато административное расследование.

Ранее сообщалось, что около дома 29 по Новокосинской улице водитель иномарки сбил семилетнюю девочку, переходившую дорогу вместе с родителями по нерегулируемому переходу. Водитель с места скрылся. Пострадавшую госпитализировали с сотрясением мозга, ушибами и ссадинами.