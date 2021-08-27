Водитель иномарки сбил подростка на севере Москвы

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля Hyundai во дворе жилого дома на севере Москвы сбил мальчика, а затем скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в управлении столичной Госавтоинспекции.

"На Новопесчаной улице во дворе дома номер 21 водитель, управляя автомобилем Hyundai, совершил наезд на мальчика 14 лет, который шел по дворовому проезду. Автомобилист скрылся с места аварии", - сказали в управлении.

В ГИБДД добавили, что полицейским менее чем за час удалось задержать нарушителя. По предварительным данным, пострадавший ребенок получил ушиб предплечья и голени. По факту ДТП проводится административное расследование.