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Водитель иномарки сбил подростка на севере Москвы

По предварительным данным, пострадавший мальчик 14 лет получил ушиб предплечья и голени. Нарушителя задержали

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля Hyundai во дворе жилого дома на севере Москвы сбил мальчика, а затем скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в управлении столичной Госавтоинспекции.

"На Новопесчаной улице во дворе дома номер 21 водитель, управляя автомобилем Hyundai, совершил наезд на мальчика 14 лет, который шел по дворовому проезду. Автомобилист скрылся с места аварии", - сказали в управлении.

В ГИБДД добавили, что полицейским менее чем за час удалось задержать нарушителя. По предварительным данным, пострадавший ребенок получил ушиб предплечья и голени. По факту ДТП проводится административное расследование.

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