Четырехлетний ребенок погиб в ДТП с машиной каршеринга на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Автомобиль каршеринга попал в ДТП на юго-востоке Москвы, погиб четырехлетний мальчик. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе управления столичной Госавтоинспекции.

"Примерно в 02:30 ночи на пересечении Волгоградского проспекта и улицы Академика Скрябина произошло столкновение двух транспортных средств, в результате которого погиб ребенок", - сказали в управлении.

В ГИБДД добавили, что машина каршеринга "Киа Рио" ехала по Волгоградскому проспекту на красный сигнал светофора, в результате чего столкнулась с автомобилем ВАЗ, водитель которого двигался по улице Академика Скрябина. "Пострадавший 4-летний мальчик был доставлен в городскую больницу, где впоследствии умер", - добавили в управлении.

Мальчика перевозил отец, ребенок в момент ДТП находился на заднем сидении автомобиля. Он не был пристегнут и ехал без детского удерживающего устройства. В настоящее время отношении виновника ДТП - отца погибшего ребенка - возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").