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В Москве на набережных Балчуга появятся три смотровые площадки

По форме балкончики будут напоминать парящий мост в парке "Зарядье"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Три смотровые площадки планируют установить в начале сентября на набережных острова Балчуг в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"На набережных острова Балчуг появятся видовые балкончики. Специалисты проведут монтаж трех смотровых площадок над Москвой-рекой: двух - на Раушской набережной и одной - на Софийской", - говорится в сообщении.

Они сконструированы из металлокаркаса и архитектурного бетона. По форме балкончики будут напоминать парящий мост в парке "Зарядье". По периметру установят надежные ограждения из прозрачного ударопрочного стекла. Также предусмотрена система отведения дождевой воды.

Каждая площадка способна вместить до 7-10 человек. Их установку завершат в начале сентября.

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