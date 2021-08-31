Власти Москвы просят рестораны закрыть летние веранды из-за грозы, града и сильного ветра

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Гроза, сильный дождь, град и ветер с порывами до 14 м/с ожидаются в Москве 31 августа. В связи с этим ресторанам и кафе рекомендуется закрыть летние веранды, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению МЧС о том, что в Москве 31 августа ожидается дождь, местами сильный, возможны гроза, град и усиление порывистого ветра до 14 м/ с, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - сообщили в пресс-службе.

Также рестораторам и владельцам кафе необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.