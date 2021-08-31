Пробки до 9 баллов ожидаются на московских дорогах к середине сентября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Возвращение привычного уровня загруженности дорог Москвы ожидается в сентябре, к середине месяца максимальная загруженность дорог может достигать 9 баллов. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"С середины сентября число автомобилей на дорогах Москвы вернется на прошлогодний уровень. Максимальная загруженность дорог может достигать 8-9 баллов. На загруженность также будут влиять такие факторы, как погода, дорожные работы и количество мелких ДТП", - сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что с начала августа доля работающих на удаленке сокращается, и это оказывает влияние на рост числа машин. В среднем в сутки в сентябре на дорогах будет 3,3 миллиона машин.

"По пятницам машин будет еще больше из-за отъезда за город на выходные. Парковаться в сентябре тоже будут чаще - этот показатель традиционно растет с наступлением осени, потому что период отпусков подходит к концу, и жители города возвращаются к деловой жизни", - считают в ЦОДД.

Водителей в Москве просят быть особенно внимательными за рулем в первый месяц осени, когда начнется учебный год и увеличится количество детей на улицах города.

"Важно соблюдать правила остановки и стоянки - припаркованный в неположенном месте автомобиль может стать причиной серьезного ДТП. Например, оставленная впритык к пешеходному переходу машина помешает водителю увидеть ребенка, который переходит дорогу", - заключили в пресс-службе ЦОДД.