Сведения о героях войны для проекта "Лица Победы" можно будет передать в центрах госуслуг

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Проект "Лица Победы", посвященный окончанию Второй мировой войны, стартовал в центрах госуслуг Москвы совместно с Музеем Победы. Москвичи смогут разместить фотографии своих родных и близких, внесших вклад в Великую Победу, в специальной базе данных в любом офисе "Мои документы", сообщила в четверг журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Центры госуслуг продолжают традицию сохранения памяти о героях войны - о каждом, кто воевал на фронте, трудился в тылу, боролся в партизанских отрядах, в подполье, сопротивлялся оккупантам. Благодаря совместному с Музеем Победы проекту "Лица Победы" москвичи могут передать сведения об участниках военных действий через любой офис "Мои документы". Специалисты центров бережно отсканируют все материалы, которые затем будут размещены в уникальной базе данных, оригиналы сразу же вернут владельцам", - рассказала заммэра.

Она добавила, что все желающие могут внести информацию об участниках Великой Отечественной войны, не выходя из дома - через сайт проекта. При регистрации пользователь получает логин, пароль и возможность загружать фотографию и текстовую информацию о герое своей семьи.

"Ежемесячно цифровая база данных пополняется десятками тысяч новых историй, а значит, что тема живая, затрагивает души очень многих наших людей. Это личные истории, вписанные в судьбу всего военного поколения и неразрывно связанные с историей всей страны", - отметил директор Музея Победы Александр Школьник.

"Лица Победы" - это самый масштабный проект, посвященный сохранению памяти обо всем военном поколении. В Музее Победы создана мультимедийная "народная" экспозиция, в которой участники проекта могут найти портрет своего предка и показать его детям и внукам. Также в центрах госуслуг расположен выставочный проект "Москва - с заботой об истории", где размещены материалы, переданные жителями на хранение в Главархив в рамках одноименного проекта.