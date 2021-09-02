Собянин поручил провести комплексное благоустройство прудов в Марьине

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин после просьб москвичей и депутатов Госдумы дал поручение провести комплексное благоустройство прудов-регуляторов, расположенных в районе Марьино. Об этом сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"Надо [пруды] почистить, отремонтировать, благоустроить, установить лавочки, сделать "островки" с разными назначениями - детский, спортивный и т. д. Работа большая, полноценно понадобится года два. <…> Надо пожелания от жителей, рисунки превратить в проект, и если вы [жители] согласитесь, будем со следующего года начинать реконструкцию. [Вице-спикера Госдумы, баллотирующегося на выборах нового созыва] Толстого Петра Олеговича назначаю контролером, чтобы он контролировал все задумки, все пожелания жителей, как эти пруды должны выглядеть, какое им назначение будет, чтобы ничего лишнего не вырубили, а то, что жителям нужно, то и сделали. После этого спальные районы такими не назовешь, такая красота, районы становятся другого качества, преображаются", - сказал мэр в ходе осмотра Марьино и общения с жителями.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, расположенный вдоль Новочеркасского, Марьинского и Перервинского бульваров каскад 14 искусственных прудов-регуляторов общей площадью более 30 га является визитной карточкой Марьина и популярным местом отдыха местных жителей. Помимо выполнения декоративных функций Марьинские пруды являются частью централизованной системы водоотведения, регулирующей поверхностный сток и уровень грунтовых вод. Аккумулируя избыточные воды, пруды защищают район от подтоплений в ходе сильных ливней и паводков.

"По словам местных рыбаков, в прудах на Новочеркасском бульваре водятся не только карась и ротан, но также плотва и окунь. Рыба проходит в пруды по трубам в периоды высокого уровня воды в Москве-реке. Восточный пруд на Марьинском бульваре имеет забетонированные берега. Далее от воды находятся травяные откосы с деревьями, асфальтированные площадки, каменные лестницы. Самым ухоженным, по мнению жителей района, является пруд на Марьинском бульваре, расположенный между церковью Иконы Божьей Матери "Утоли моя печали" и Луговым проездом, украшением этого водоема служит четырехарочный пешеходный мост", - добавили в мэрии.

Благоустройство Марьинских прудов не проводилось с момента застройки района. С предложением о проведении комплексных работ для горожан выступали инициативные группы жителей района и депутат Госдумы Петр Толстой. "По их предложению городскими властями была разработана предварительная концепция, в основу которой положена идея создания экосистемы "5 островов": "летний офис" - с павильонами для коворкинга, чтения, бук-шеринга; "остров культуры" - с танцплощадками, летними кинотеатрами, площадками для городских мероприятий и ярмарок; "детский остров" - с площадками для игр и тихой зоной для прогулок с колясками; "пляжный остров" - для летнего отдыха, с пляжем, лодочным прокатом и площадками для пикников; "остров спорта" - со спортивными площадками, теннисными столами, настилами для йоги", - пояснили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Там уточнили, что данную концепцию уже поддержали свыше 5 тыс. человек. На специальном сайте - закомфортнуюсреду.рф - жители района могут найти подробную информацию о проекте и высказать свои идеи, которые будут учтены при проведении благоустройства прудов. Реализовать проект комплексного благоустройства Марьинских прудов планируется в 2022-2023 годах.